Anbieter-Infos 07.09.2022

Veranstaltungen in Raum und Zeit dehnen

Ein Event aller Art an einem Ort zu einem Zeitpunkt ist von gestern. Spätestens seit Corona wurde das Ausdehnen in Zeit und Raum zur Pflicht geworden - in wirtschaftlicher Hinsicht sowieso.

Die Schulung, der Kongress oder das Firmenevent: An einem Zeitpunkt teuer abzufeuern und dann vergessen lassen ist nicht die wirtschaflichste Art, die Veranstaltung auszuführen.







In zwei Dimensionen läßt sich nämlich durch Digitalisierung mehr heraus holen - und das mit durchaus überschaubarem Aufwand zusätzlich zur Veranstaltung selbst. Schon die Aufzeichnung reicht aus, um die zeitliche Dimension zu überbrücken. Aus dem Seminar wird ein Webinar, der Kongress kann später nachgeschaut werden und auch ein Highlightvideo zur Bewerbung kommender Ausgaben einer Veranstaltung sind dabei entstanden. Alleine das Aufzeichnen einer Veranstaltung vervielfältigt die Möglichkeiten der Nutzung und der Vermarktung.



Die zweite Dimension ist ähnlich leicht zu überbrücken: die räumliche Distanz nämlich, die man abschaffen sollte. Nicht immer bekommt man Teilnehmer an den Ort der Veranstaltung und auch die Auswahl an guten Referenten wird größer, wenn die Hürde des Raums nicht existiert. Hürden können dabei Kosten der Anreise und Unterbringung genauso sein wie eine zeitliche Komponente, die hier dazu kommt. Durch ein Live-Streaming ist jede Veranstaltung auch an einem anderen Ort konsumierbar, gleichzeitig kann eine Remoteproduktion auch das Zuschalten von Rednern über das Internet möglich machen. Der Ort wird unwichtig, die mögliche Reichweite der Veranstaltung sprengt die Grenzen der Region.



Durch diese Ausdehnung wird das Event plötzlich um ein Vielfaches größer, die Finanzierung viel einfacher und der Zusatznutzen im Service für Teilnehmer und für die Werbung riesig. Die Frage, ob eine Veranstaltung aller Art diese Dimensionen überwinden sollte und per Live-Streaming und Aufzeichnung Mehrwert zu erhalten, ist heute keine mehr - das zahlt sich praktisch immer aus.



Anfrage: Videostreaming



Mit einer Anfrage für das eigene Event kann man schnell herausfinden, wo die Möglichkeiten und Chancen für das Projekt liegen.

